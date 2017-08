Van Emden. 'Het EK past nog niet in de kalender van de profs'

In het Deense Herning wordt donderdag voor de tweede keer het EK tijdrijden verreden. Een wedstrijd met een mooie naam dat voorlopig onaantrekkelijk is voor renners uit het profpeloton. Schiedammer Jos van Emden gebruikt de race om terug te keren na zijn opgave in de Tour.

''Ik ga er heel ontspannen in omdat ik na de Tour niks meer heb gereden. Ik ben te lang doorgegaan in de vermoeidheid. Ik hoop hier op een goede tijdrit als startsein van het naseizoen,'' zegt Van Emden over het EK. De wedstrijd is voorlopig nog niet populair omdat er op hetzelfde moment World Tour-wedstrijden worden verreden die aantrekkelijker zijn voor profs. Zo staan nu de Ronde van Polen en de Ronde van Burgos op de kalender. Van Emden hoopt vooral goed te zijn in de BinckBank Tour, de ronde door Nederland en België, die komende maandag van start gaat. ''Het is één van mijn favoriete koersen en ik ben er altijd goed. Daarnaast hoop ik nog deel te nemen aan de wegwedstrijd van het WK.'' De Schiedammer maakte eerder bekend dat hij de tijdrit van het WK in het Noorse Bergen te zwaar vindt om een goede kans te maken en dus niet meedoet.