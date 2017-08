Feyenoord enige Nederlandse club in de Champions League

Feyenoord is de enige Nederlandse club die dit seizoen uitkomt in de groepsfase van de Champions League. Ajax strandde woensdag in de voorrondes na een 2-2 gelijkspel tegen Nice. De Rotterdammers verdienen hierdoor enkele miljoenen meer aan televisiegelden.

Nederland krijgt ruim 10 miljoen euro aan televisiegelden en dit moet verdeeld worden over de deelnemende clubs. Door de uitschakeling van Ajax tegen het Franse Nice gaat al dit geld naar Feyenoord. Op 24 augustus wordt er geloot voor de groepsfase van het toernooi. Elia Eljero Elia bereikte met zijn Turkse club Basaksehir wel de laatste voorronde van het miljoenenbal. Na de 3-3 vorige week bij Club Brugge wonnen de Turken woensdag in eigen huis met 2-0 van de ploeg van aanvoerder Ruud Vormer.

Het Cypriotische Apoel Nicosia, waar Mario Been vorige week in een recordtijd werd ontslagen, ging ook door. Nadat het in Roemenië met 1-0 verloor van Viitorul, won het thuis met 4-0 na een verlenging.