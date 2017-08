Facebookbank brengt Rotterdammers samen

De Facebookbank klinkt als een zéér moderne bank. Maar eigenlijk is het gewoon de houten bank die al tijden op Plein 1940 staat. Wel bijzonder is dat het bankje nu de hashtag #gesprekopdebank heeft gekregen. Met die hashtag kun je ideeën voor Rotterdam delen op sociale media.

"Op deze plek komt de geschiedenis en de toekomst van de stad samen", vertelt Danielle Rijsdijk van de gemeente Rotterdam. "Daarnaast is het een mooie plek waar je dus goede gesprekken kan voeren."

Bankje op Facebook en Instagram

Wie op het bankje plaatsneemt, kan de komende tijd aangesproken worden door tekstschrijvers die ingehuurd zijn door de gemeente. "Zij kunnen dan een gesprek aankopen over jouw ideeën voor de stad of over waarom je daar zit", legt Rijsdijk uit.

"Het kan ook zijn dat een fotograaf een foto van je maakt." Die komt dan mogelijk op de Facebookpagina en Instagrampagina van Bankje van de Toekomst. "Iedereen kan een foto van je maken en op internet plaatsen. Maar als je dat liever niet hebt, kun je altijd een berichtje sturen. Het is niet vervelend bedoeld, maar om het gesprek op gang te brengen."

Gesprek met de stad

Het initiatief is het vervolg op Gesprek met de Stad Live, waarin ambtenaren door de hele stad spraken met bewoners en het magazine 'Verhaal van de Stad'. "Ja, we hebben al veel input en veel ideeën", vertelt Rijsdijk. "Meer is altijd welkom. Daarnaast willen we het gesprek blijven voeren. Het moet geen eenmalige actie zijn."