Overlastgevende buurman drijft bewoners Koraalstraat tot wanhoop

Een groep bewoners van de Koraalstraat in Rotterdam Noord is helemaal klaar met een overlastgevende buurman. Al jarenlang drijft de buurtbewoner zijn buurtgenoten tot wanhoop, maar een brand in zijn woning afgelopen weekend is voor veel bewoners de druppel. ''We zijn de wanhoop echt nabij.''

Al vele jaren zeggen de buurtbewoners last te hebben van de bewoner die in zijn woning niet zou beschikken over gas, water en elektriciteit. Ze hebben veel last van de stank die de kop opsteekt als de man eens in de zoveel tijd een emmer water door zijn riolering gooit. En dat is slechts een van de vele klachten.

Geen ramen en deuren

Aan de achterkant van de woning ontbreken deuren en ramen. Directe buren klagen onder meer over de schimmel die dat in hun huizen oplevert. Ze zeggen al jarenlang hulp te zoeken bij diverse instanties, maar omdat de man in een koophuis woont, zou er niks kunnen worden gedaan.

''Misschien moeten we allemaal gewond raken voordat er iets gebeurt. We hebben zoveel meldingen gedaan, we zijn echt de wanhoop nabij,'' vertelt een van de buren. ''Het is gevaarlijk, er hadden echt doden kunnen vallen,'' vult een ander haar aan.

Eigen rechter

De hele situatie zit de bewoners ontzettend hoog. ''We zijn de fase van verdrietig en teleurgesteld voorbij. Nu is er alleen maar heel veel woede. We staan niet meer voor onszelf in. Er moet op hele korte termijn actie ondernomen worden, anders gaan we het zelf doen. Er wonen hier kleine kinderen. Het mag niet meer erger worden,'' spreekt een van de buren op enigszins dreigende toon.

Volgens de buren is de man nu een week niet in zijn huis op advies van de politie. Mocht hij dat willen, kan hij echter terugkeren wanneer hij dat wil. De gemeente Rotterdam zegt niet op de zaak te kunnen ingaan vanwege de privacy. Wel zegt de gemeente dat de persoon bekend is bij meerdere instanties.

De bewoners hopen dat na al die jaren nu snel een oplossing komt. ''Ik hoop dat iemand denkt: het kan niet zo zijn dat er één man een hele straat vol met angst laat leven.''