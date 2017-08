Unieke historische locomotief van Rotterdam naar Stadskanaal

Rotterdam raakt donderdag een bijzondere 104 jaar oude locomotief kwijt. De vuurloze 'loc' 6326 uit 1913 verhuist dan van Rotterdam naar Stadskanaal in het hoge noorden. De locomotief was voor het laatst in Zwijndrecht in bedrijf.

Een vuurloze locomotief heeft geen eigen vuurhaard en wordt door een externe stoombron onder stoom gebracht. Met één vulling kan het voertuig enkele uren zelfstandig rangeerwerk doen. Omdat de werktijd beperkt is, gaat de locomotief per vrachtwagen vanuit Rotterdam naar Stadskanaal.

Locomotief 6326 is één van enkele tientallen vuurloze locomotieven van het type Zurdos die tussen 1890 en 1913 in een fabriek in Berlijn werd gebouwd. De vuurloze rangeerder werd veel gebruikt op fabrieksterreinen waar brand- of explosiegevaar was.

Het exemplaar dat naar Stadskanaal verhuist is jaren in beheer geweest van de Stoomstichting Nederland (SSN) in Rotterdam. Het is één van de weinige rijvaardige vuurloze locomotieven ter wereld die nog in musea staan.

De loc kwam in 1928 naar onze regio toen ze werd gekocht door de Verenigde Oliefabrieken in Zwijndrecht. Daar deed ze tot 1973 haar werk. Na een tijdelijk verblijf in Goes in de tussenliggende jaren, kreeg de SSN de locomotief in 1978 in bezit. De stichting liet haar grondig restaureren.

De laatste jaren kon locomotief 6326 in Rotterdam niet meer het spoor op. Volgens de SSN waren er te veel logistieke problemen om dat voor elkaar te krijgen tijdens de jaarlijkse open dagen.

Volgens de stichting biedt het emplacement van Stichting Stadskanaal Rail (STAR) meer mogelijkheden om de locomotief te laten rijden. Dat gebeurt voor het eerst weer in het weekeinde van 16 en 17 september als de STAR haar 25-jarig jubileum viert.

Buiten de 'rijdagen' is locomotief 6326 te zien in het STAR-museum.