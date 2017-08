'Gemeenten willen genderneutraler worden'

Tientallen gemeenten, waaronder Rotterdam, denken erover maatregelen te nemen om genderneutraler te worden. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder 150 gemeenten.

Vorige week introduceerde Amsterdam neutrale aanspreekvormen om mensen die zich man noch vrouw voelen, tegemoet te komen. Ook voor de gemeente Rotterdam is dat een optie.

Rotterdam praat nog niet over concrete maatregelen, maar denkt na over bijvoorbeeld genderneutrale toiletten.

In de meeste gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Oud-Beijerland, is genderneutraliteit vooralsnog geen issue. Wel staan ze ervoor open. "Als je bepaalde signalen opvangt uit de gemeenschap, moet je er wel over na gaan denken", zei een woordvoerder tegen de NOS.