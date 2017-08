Rookontwikkeling bij Shell Pernis

De brandweer is donderdagochtend weer langs geweest bij het terrein van Shell Pernis. Er kwam rook uit een schakelkast.

Nadat de stroom van de schakelkast werd gehaald, verdween de rook ook weer, zegt de veiligheidsregio. Het is onduidelijk waardoor de rook werd veroorzaakt.

De raffinaderij van Shell Pernis werd op 30 juli stilgelegd nadat brand uitbrak in een elektriciteitshuisje . Sindsdien ligt het hele complex met zestig fabrieken stil.

Een dag later was er een lekkage van de gevaarlijke stof waterstoffluoride toen de leidingen werden gespoeld. Fluorwaterstof heeft een zure geur en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk.