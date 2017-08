Huurprijzen vrije sector Rotterdam stabiliseren

Archieffoto

De huurprijzen in Rotterdam en andere steden in de Randstad hebben zich in het tweede kwartaal van 2017 gestabiliseerd. Buiten de Randstad zijn de prijzen van huurwoningen in de vrije sector wel flink gestegen.

In Zuid-Holland gingen de huurprijzen met 3,3 procent omhoog, terwijl dat in bijvoorbeeld Flevoland 23,5 procent was. In Groningen was de stijging 17 procent. Van de steden in de Randstad was de stijging in Utrecht nog wel fors: 9,9 procent, zo blijkt uit onderzoek van verhuurbemiddelaar Pararius. Volgens de directeur is de stabilisatie een logisch gevolg; de groep die extreme bedragen wil neertellen wordt steeds kleineren dus kijken huurders naar alternatieven buiten de stad. Huurprijzen voor woningen in de vrije sector starten bij 710,68 euro per maand.