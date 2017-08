Rotterdams strijkglas uit de 13e eeuw

Een ronde klomp van donkergroen/zwart glas van ongeveer zeven centimeter lang en vier centimeter hoog is bij opgravingen in Rotterdam gevonden. Een unieke vondst. Het glas komt uit ongeveer het jaar 1200 en uit die tijd wordt er vrijwel nooit glas gevonden.

Dit glas is opgegraven op de plek waar nu station Blijdorp van de Randstadrail ligt. Op die plaats is een woonterp aangetroffen met de resten van een boerderij uit de 13e eeuw. Uit de opgravingen blijkt de bewoners van de boerderij vee hebben gehad en ook kippen, ganzen en een eenden.

Cees Herweijer van Archeologie 010: "We vinden haast nooit glas bij opgravingen uit die periode maar hier vonden we acht glazen ringetjes en we vonden dat strijkglas." Het is niet bekend waar de ringetjes voor gediend hebben, mogelijk is het versiering voor kleding geweest.

Opkomst linnen



Het strijkglas is de voorloper van het strijkijzer zoals we dat nu kennen. Herweijer: "Het hangt waarschijnlijk samen met de opkomst van linnen in die tijd." Linnen kreukt als het gewassen is. "Met die strijkglazen werd het linnen weer glad gestreken."

Daarvoor gebruiken de mensen in de 13e eeuw dus een strijkglas en een klein strijkplankje. "Zo'n strijkplankje hebben wij zelf nooit gevonden maar ze zijn wel in Scandinavië gevonden. Je moet het voorstellen als een grote broodplank", zegt Cees Herweijer.

Presse-papier



Strijkglazen worden vanaf eind 18e eeuw nauwelijks meer gebruik. Ze worden niet weggegooid maar krijgen een tweede leven als presse-papier. "De glasfabrikant maakte daar dankbaar gebruik van. De glazen worden wat meer versierd en als presse-papier verkocht", weet Herweijer.

Cees Herweijer weet dat in Nederland op één plek nog wel gebruik gemaakt wordt van strijkglazen. Op Marken worden de kappen van de kledendracht op deze manier glad gemaakt. Daar wordt strijkglas ook wel likglas genoemd. Het gebruik ervan noemen ze 'het likken van de kappen'.

Cees Herweijer: "Het vraagt heel wat handigheid en geduld, maar daarna zie je er wel gelikt uit!"