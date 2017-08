Geen medailles Brand en Van Emden op EK in Herning

Wielrennen

Lucinda Brand heeft op de EK wielrennen in het Deense Herning net naast een medaille gegrepen op de tijdrit. De renster uit Dordrecht eindigde als vierde in een tijd van 42.32. Ellen van Dijk won door de 31,5 kilometer af te leggen in 40.33.

De dertigjarige Nederlandse was daarmee veel sneller dan de Belgische Ann-Sophie Duyck (41.31). Anna van der Breggen pakte brons in 41.37. Van Dijk pakte vorig jaar ook al de Europese titel tijdrijden. Bij de mannen slaagde Jos van Emden er ook niet in om een plak te veroveren. De Schiedammer werd vijfde in 53.34. De Belg Victor Campenaerts pakte de titel. Hij kwam na 46 kilometer binnen in 53.12.