Op de Vondelingenweg bij Hoogvliet zijn donderdagochtend twee vrachtwagens tegen elkaar gebotst. Daarbij raakte een vrachtwagenchauffeur gewond.

Het is onduidelijk hoe de twee trucks met elkaar in botsing kwamen. Volgens de politie is het door de aanrijding een rommel op de weg.

De gewonde chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Wat hij precies heeft, is onbekend.