Mogelijk menselijke resten in bosjes Rotterdam-Zuid

Het gebied is donderdagochtend afgezet | Foto: MediaTV

In de bosjes op de Antoine Platekade op de Wilhelminapier in Rotterdam-Zuid zijn donderdagochtend vermoedelijk menselijke resten gevonden. De resten waren verpakt in een zak.

Iemand die een wandeling in de buurt van het Luxor Theater trof de resten donderdagochtend aan in de bosjes. De politie heeft het gebied achter en rondom de bosjes afgezet. Medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoeken onder andere de aangetroffen resten.