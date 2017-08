50 kilo vuurwerk in woning Dordrecht

De jaarwisseling is nog een eind weg, maar in een woning aan de Schipbeekstraat in Dordrecht is woensdag 50 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De 35-jarige bewoner is aangehouden.

De politie bezocht de woning na een Meld Misdaad Anoniem-melding. Agenten vonden onder andere Chinese rollen, nitraatmatten en flowerbeds. Een deel van het vuurwerk lag op zolder in een ruimte achter schuifpanelen. Ook op andere plekken in het huis lag vuurwerk opgeslagen. De politie heeft al het vuurwerk in beslag genomen.