Bradley de Nooijer op proef bij MVV

Bradley de Nooijer is momenteel op proef bij MVV Maastricht. De 19-jarige linksback van FC Dordrecht probeert een contract af te dwingen bij de club, die het afgelopen seizoen als zevende eindigde in de Jupiler League.

De Nooijer, zoon van hoofdtrainer Gérard, keerde na de vakantie te zwaar en met een te hoog vetpercentage terug op het trainingsveld. Vervolgens werd hij een aantal weken uit de selectie van FC Dordrecht gezet. De linksback reageerde door op zijn Instagram-account een foto te tonen van zijn afgetrainde bovenlichaam. Inmiddels is die foto verwijderd.

Zonder De Nooijer, maar mét Sai van Wermeskerken, is FC Dordrecht vertrokken richting Friesland. De Japanse rechtsback speelde een wedstrijd met Jong AZ, maar zegt zich nu weer volledig op Dordt te kunnen focussen. In Friesland belegt FC Dordrecht een kort trainingskamp in aanloop op het nieuwe seizoen. Donderdagavond speelt Dordt tegen Rottevalle.