Justitie in beroep tegen vrijspraak Gorkumse oud-wethouder

'Heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie? Het antwoord is: nee'

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de Gorkumse oud-wethouder Eeuwit K. Hij had enige tijd een verhouding met een meisje van 16 jaar.

Tegen hem was 1,5 jaar cel geëist. Eeuwit K. werd woensdag vrijgesproken van ontucht.

Volgens de rechter is niet gebleken dat het meisje iets tegen haar wil deed. Ook was geen sprake van overwicht van zijn kant.

"Er is sprake geweest van een groot verschil in leeftijd en status. Maar als rechter moet ik geen moreel, maar een juridisch oordeel vellen. Heeft de verdachte misbruik gemaakt van zijn positie? Het antwoord is: 'nee'", zei de rechter woensdag.

Justitie gaat nu tegen die beslissing in beroep.

De vrijspraak betekende ook dat het meisje geen 5000 euro schadevergoeding krijgt. Tijdens de zitting had zij aangegeven last te hebben van een eetstoornis, depressies en paniekaanvallen.

Ontucht

De 33-jarige CDA'er heeft toegegeven dat hij in 2015 korte tijd een relatie had met de 16-jarige. De twee kenden elkaar via de kerk.