Mot en rups houdt onbehaaglijk huis in Europese Buxus

Het groen in diverse Europese steden waaronder onze regioplaatsen Rotterdam en Dordrecht zucht onder de terreur van Buxusmot en daaraan verwante rups.

Door de haagplaag sterven binnen en ettelijke dagen tot een week tot op de stam af.

Met de heggeschaar afknippen tot net boven de wortels schijnt in sommige gevallen afdoende te zijn om de natuur weer z'n beloop te laten krijgen, maar een pasklaar preventief bestrijdingsmiddel of adequaat bomen- dan wel heggendeskundig denderologisch hoveniers-advies is, naar het schijnt, nog niet voorhanden.

Een andere remedie dan lijdzaam hopen dat uw, al dan niet tot de verbeelding sprekende en in olijke vormen verknipbare Buxus, de plaag bespaard blijft is er dus niet.

Met enkele Blijdorpse Buxushaag-eigenaren hoort en ziet ook Jack Kerklaan met lede zintuigen aan dat hun dierbare behaaggroen het qua zuchten onder de rups-en motkaalslagterreur, straatbreed niet al veel beter blijkt te vergaan........