Advocaat Hiddema brengt Rotterdamse oplichter tot bekentenis

De Rotterdamse oplichter Cees D. heeft onverwacht bekend dat hij vorig jaar zijn eigen buren heeft benadeeld. De ommezwaai is te danken aan zijn nieuwe advocaat, Theo Hiddema. "Ik zei: kappen met die onzin."

Cees D. (39) stond donderdag in Dordrecht terecht voor meerdere feiten. Hij zou hebben beloofd de tuinen van de buren op te knappen. Zij betaalden vooruit, maar vervolgens gebeurde er niets. De door hem bestelde tegels werden niet afgerekend bij de leverancier. Ook zou hij geld hebben gekregen voor witgoed en televisies die niet werden afgeleverd.

Tot dusver had hij alles ontkend. Hiddema: "Hij heeft drie advocaten versleten. Die gaven hem hoop op vrijspraak. Die hoop heb ik hem gisteren uit handen geslagen. Hij ging dingen ontkennen waarvan iedereen kan zien dat ze waar zijn."

Krabbelaar

Volgens de advocaat is Cees D. geen meesteroplichter. "Ik heb diep-psychologisch inzicht in de man gekregen en ik zie dat het een krabbelaar is. Hij heeft nooit die mensen willen duperen, maar het heertje willen spelen in de buurt. Hij wilde laten zien dat hij meer was dan een crimineel."

Volgens Hiddema gaat zijn cliënt de opgelichte buren terugbetalen. Een kennis van Cees D. zou bereid zijn dat voor te schieten. Aanwezige buren van de Middenhage in Rotterdam IJsselmonde reageerden sceptisch. "Hij gaat de een weer bedonderen om de ander te betalen. Nee, als hij echt wil betalen dan had hij dat allang gedaan."

Psycholoog

De Dordtse rechter besloot donderdag de zaak voorlopig uit te stellen. Nu hij plotseling heeft bekend, is er ook ruimte om het te laten onderzoeken door een psycholoog en een psychiater. De rechter: "We moeten achterhalen: hoe komt dit en hoe stopt dit?"

Het is niet bekend wanneer de volgende zitting is. Cees D. is in het verleden al meerdere malen veroordeeld voor oplichting. In 2016, toen de 'tuinaffaire' speelde, was hij net op vrije voeten .

Forum voor Democratie

Theo Hiddema is naast advocaat ook Kamerlid voor het Forum voor Democratie. In het partijprogramma wordt gepleit voor 'veel zwaardere straffen voor recidivisten'. Zoals Cees D. dus.

Hiddema: "Daar ben ik het niet mee eens en dat weten ze ook allang bij de partij. Die roep om strengere straffen is inmiddels zo populistisch geworden en staat zo haaks op de realiteit. Ik ben niet dertig jaar advocaat om mij populair te maken met dit soort kretologie."