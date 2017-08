R'damse Regenboog- gayparadeboot klaargestoomd

Rotterdams enige gayparade-boot die op de Amsterdamse kanalen aan de traditionele drijf-in mag meedoen wordt na zorgvuldige voorbereiding inmiddels opgetuigd en bevoorraadt.

Zo'n 200 deelnemers, van diverse sexuele geaardheid en gezindte, bevolken voor de zesde keer in successie alweer, deze, mede door de gemeente gesponsorde, groen-wit-groene regenboogboot.

Nachtenlang is er door Patrick Nijenhuis en consorten gestoempt, gesnokt en gebuffeld om iedereen aan boord van z'n milieuvriendelijk natje, droogje en overdrachtelijke ouwehoertje en dito - hutkoffertje te voorzien.

Participatie-contributie en optuigen van de karakteristieke Regenboog/Unieboot, die bij een eerdere editie al 's in de prijzen viel, loopt al gauw in de tienduizenden euro's.



Jack Kerklaan loopt voor het van wal steken voor de canalparade even met Nijenhuis de checklists en fouragements-equipage door en langs.....