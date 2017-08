'Eieren die nu in de winkel liggen zijn veilig'

Eieren worden gestempeld

De eieren van pluimveehouder Hanneke den Baar zijn veilig. Toch maakt ze zich zorgen over de ontwikkelingen in de sector. "Consumenten kunnen gewoon eieren blijven eten. Dat is veilig en zo helpen ze de pluimveesector door deze crisis heen."

Donderdag meldde de Nederlandse Vereniging van Pluimveehouders dat de schade in het hele land in de miljoenen loopt. Bij Eibaar in Den Bommel houden ze bijna 50.000 vrije uitloopkippen, die samen iedere dag tienduizenden eieren leggen. Het bedrijf heeft het middel tegen bloedluis, waarin een te hoge concentratie Fipronil zat, nooit gebruikt. "Onze eieren zijn dus gegarandeerd veilig", zegt Hanneke den Baar. De ontwikkelingen rond de gifige eieren baren haar grote zorgen. "In de eerste plaats natuurlijk voor collega's die wel geblokkeerd zijn. Je kunt de productie niet zomaar even stopzetten in onze sector. De kippen blijven eieren leggen, ze moeten gevoederd en verzorgd worden. Voor bedrijven die hun eieren niet meer mogen verkopen kan dat een enorme klap geven." Ook voor de sector als geheel voorziet Den Baar problemen als de consument geen of minder eieren zal eten de komende tijd. "De prijs van eieren gaat natuurlijk zakken. Ik zou iedereen willen oproepen om vooral eieren te blijven eten. Wat nu in de winkels wordt verkocht, is gegarandeerd veilig." "Van een doosje dat je nog hebt staan kun je de nummers controleren. Ben je er niet gerust op, gooi dan desnoods dat ene doosje weg. Maar blijf wel eieren kopen. Anders zullen er vele bedrijven zijn die deze klap niet te boven komen."