Vuilinsman op het water heeft handen vol aan cruiseschip

Afval is big business. Ook in de Rotterdamse haven. Er is zelfs een speciaal bedrijf dat afval ophaalt bij zee- en cruiseschepen.

Bijvoorbeeld bij de AIDAprima. Op dat cruiseschip kunnen drieduizend passagiers en die produceren behoorlijk wat afval. Ongelofelijk veel

"Elke dag halen we het afval op van 130 zeeschepen", zegt Kenny Baas van het bedrijf Bek en Verbrug. "Al het afval samen van die schepen is nog minder dan op één cruiseschip. Daar wordt ongelofelijk veel afval geproduceerd." Het werk kan natuurlijk niet worden uitgevoerd zonder sterke matrozen, zoals Arno (21). Een trotse vuilnisman op het water. "Mijn vader werkt ook bij dit bedrijf", vertelt hij trots. "Als jochie van vijftien kwam ik hier al voor een bijbaantje. Nu heb ik een vast contract." Drie grote vrachtwagens

Het afvalbedrijf is maar wat blij met de opmars van Rotterdam als cruisestad. Het wordt drukker en drukker. "Vandaag hebben we ongeveer drie grote vrachtwagens aan afval opgehaald bij de AIDAprima", vervolgt Kenny Baas. Wij gaan het nu netjes scheiden en dan door naar het volgende schip."