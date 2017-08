Omwonenden klagen over spiegelfolie op Dordts rijksmonument

De ramen van het brugwachtershuisje van de Damiatebrug zijn door de gemeente Dordrecht beplakt met spiegelende folie. "Dit is geen gezicht, zijn ze gek geworden of zo?", zegt een bewoner van de Wolwevershaven.

Hans van Rossum, die woont aan de tegenovergelegen Kuipershaven, heeft de gemeente al een e-mail gestuurd: "Onvoorstelbaar hoe ze met monumenten omgaan, te bizar voor woorden."

Ton Verwaart van de gemeente Dordrecht zegt dat het om een proef gaat: "Bij andere brugwachterhuisjes gebruiken we het al, omdat het er 's zomers te warm werd. Of het hier ook helpt willen, we nu even uittesten."

Boze reacties

De opzet was om het een maand te proberen, maar in een dag tijd kwamen er al zoveel boze reacties dat het proefje heroverwogen wordt. "Ik sluit niet uit dat we de folie na één of twee weken alweer verwijderen", zegt Verwaart.

"Om het definitief toe te passen is ook toestemming nodig van Monumentenzorg en de welstandscommissie", weet hij inmiddels. "Maar we willen eerst bekijken of die folie wel helpt."

De kans dat de spiegelende folie het rijksmonument blijvend ontsiert, is klein.

Omwonenden, die eerder al met succes streden tegen de komst van slagbomen en stoplichten, kondigen vandaag al verzet aan.