Harde wind: bruggen en containerterminal stilgelegd

Merwedebrug De APM-terminal

Door de harde wind worden donderdagmiddag diverse bruggen in de regio niet bediend. Ook de containerterminal van APM op de Tweede Maasvlakte is in de loop van de middag stilgelegd.

Rijkswaterstaat heeft de bediening gestopt van onder meer de Papendrechtse brug, de Merwedebrug bij Gorinchem, de brug over de Noord en de Van Brienenoordbrug. Deze bruggen gaan niet omhoog vanaf windkracht 5. Andere bruggen in de regio, zoals de Calandbrug, de Botlekbrug en de de Spijkenisserbrug, zijn beter bestand tegen wind. Die blijven pas dicht vanaf windkracht 8.