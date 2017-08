Speelsters Excelsior/Barendrecht rekenen op Oranje

De oranjevrouwen kunnen vanavond de finale van het EK bereiken als afgerekend wordt met Engeland. Dat moet gebeuren in Enschede, in het stadion van FC Twente.

Het vertrouwen is groot in Oranje. Voorin heeft de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman veel kwaliteit, met Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden. Ook de speelsters van Excelsior/Barendrecht, die in voorbereiding zijn op hun eerste seizoen in de eredivisie, hebben vertrouwen in een goede afloop tegen de Engelsen.