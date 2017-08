Gekke plekken in Chris Natuurlijk van 5 augustus

Gekke plekken, geniale vogels, biologisch boeren in Strijen en tuinvlinders tellen in Chris Natuurlijk van 5 augustus





Toerist in eigen regio

Het Dobberend Bos in Rotterdam, het Doodshoofd in Dordrecht of Historyland in Hellevoetsluis. Chris Natuurlijk speelt toerist in eigen regio en ontdekt met reisjournalist Jeroen van der Spek locaties uit het tweede deel van het boek De gekste plek van Nederland.

Vlinders tellen

Wordt het de atalanta, de dagpauwoog of misschien wel het bont zandoogje? In Chris Natuurlijk hoor je hoe je mee kunt tellen met de jaarlijkse vlindertelling van de Vlinderstichting.

Zomerfeest

Ageeth en Mees Visser kijken nu al uit naar het Zomerfeest op Landzicht op 26 augustus. Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje van de rondleiding op de open dag en bekijkt de bloemen, de kruidentuin, de boomgaard en natuurlijk de percelen waar de biologische groenten worden geteeld voor de houders van het groentenabonnement.

Lekker lezen in de vakantie

In Lekker lezen met Chris Natuurlijk heeft Hubert van Belois tips weer een paar mooie boeken die je prima kunt lezen in de vakantie (maar ook daarbuiten). De genialiteit van vogels van Jennifer Ackerman bijvoorbeeld.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.