Vergeten Verhalen: Echt Rotterdams Erfgoed

De Sambalman in Rotterdam is een goed voorbeeld van hedendaags erfgoed. Hij is dan ook door Museum Rotterdam bestempeld tot 'Echt Rotterdams Erfgoed'.

Het museum zoekt allerlei zaken, objecten en personen in de stad van nu en volgt die. "Als iets een positieve bijdrage aan Rotterdam en de Rotterdammers levert, komt het in aanmerking om bewaard te blijven als Echt Rotterdams Erfgoed', vertelt Rob Noordhoek van Museum Rotterdam.

De Sambalman past bij die collectie. De Surinaamse sambalmaker trekt al jaren met zijn fietskar vol zelfgemaakte sambal door Rotterdam. Hij heeft een vaste ronde en verkoopt zijn sambal in café's.

Vaste ronde



Hij heeft uit noodzaak van zijn hobby z'n beroep gemaakt. Noordhoek: "Het was crisis en hij maakte al jaren thuis sambal. Er was een eerdere sambalman in Rotterdam, daar heeft hij de ronde van overgenomen."

Museum Rotterdam wil de verbinding maken tussen het Echt Rotterdams Erfgoed en vroeger. Het 'straatventen' zoals de Sambalman dat doet, zie je nauwelijks meer in de stad. Terwijl in de jaren vijftig en zestig de straten bevolkt worden door allerlei verkopers.

Straatverkopers



De melkboer, schillenboer, kolenboer, groenteboer, bakker, koperpoetser enzovoort komen bij de mensen thuis. Langzamerhand zijn al die diensten en goederen in supermarkten en grote winkels op.

Museum Rotterdam gaat actief de wijken in om Rotterdammers te vragen naar wie nu belangrijk is in de buurt. "Wie speelt een rol, wie verbindt, wie maakt de sfeer beter?", zegt Noordhoek. "We zijn op zoek naar naar fenomenen, personen en instellingen".

Wat nu belangrijk is, moet nu bewaard worden voor later. Rob Noordhoek: "Nu kan dat, later wordt het lastiger".