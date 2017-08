GenX bedreigt drinkwater tot 2023 niet

Het drinkwater in onze regio blijft ondanks de lozing van GenX-stoffen de komende jaren veilig. Dat stelt het RIVM op basis van nieuw onderzoek. Het instituut adviseert de overheid om de vinger aan de pols te houden, omdat het in de toekomst wél een probleem kan worden.

Oasen, dat in een deel van onze regio het drinkwater levert, liet zich eerder al in soortgelijke bewoordingen uit. Het RIVM heeft op basis van berekeningen van Oasen een nieuwe risicoschatting gemaakt, en komt nu tot de dezelfde conclusie.

Behoorlijk ingewikkeld

“Het is een behoorlijk ingewikkeld verhaal, maar het komt er inderdaad op neer dat het water veilig is en de komende jaren ook blijft. Alleen bij aanhoudende lozing van grotere hoeveelheden GenX-stoffen kan het in de toekomst een probleem worden”, zegt Coen Berends van het RIVM.

In het rapport is te lezen, dat als er jaarlijks 2035 kilo GenX-stoffen in de bronnen van het drinkwater terecht komen, de veilige richtwaarde pas bereikt wordt in het jaar 2090. Wordt er echter 3600 kilo per jaar geloosd, dan wordt de richtwaarde al overschreden in de periode 2023 tot 2025.

Aantal kilo's

Het getal 2035 is niet toevallig gekozen, want dat is het maximum aantal kilo’s dat de Dordtse fabriek Chemours mag lozen op basis van de huidige (onlangs aangescherpte) vergunning. Het is overigens niet bekend of alle tot nu toe gesignaleerde GenX-stoffen alleen afkomstig zijn van Chemours.

De door het RIVM gehanteerde veilige richtwaarde is 0,15 microgram FRD-903 per liter drinkwater. FRD-903 is een deelstof uit de GenX-techniek, die vaak gemakshalve GenX genoemd wordt. In het drinkwater van Oasen is dit jaar 0,021 tot 0,045 microgram per liter gemeten.