Mooiste Truck-winnaar William rijdt vloggend door Europa

William de Zeeuw (25) is wereldberoemd met zijn vlogs over zijn werk als vrachtwagenchauffeur. Vorige week won hij zelfs de derde prijs bij het Truckstar Festival in Assen. "Hopelijk zorg ik er zo voor dat mensen anders gaan kijken naar truckers. Het is namelijk een prachtig beroep."De Zeeuw komt uit 's-Gravendeel, werkt vanuit Alblasserdam, maar zijn wagen is ver buiten de landsgrenzen bekend.

Dit komt door zijn video's, maar ook door de prijs die de wagen deze week won op het Truckers Festival in Assen: de derde prijs in de wedstrijd Mooiste Truck van Nederland in de categorie 'Losse Trekkers'. "Mijn overgrootvader bracht al spullen rond met zijn paard en wagen, mijn grootvader had ook al zijn eigen bedrijf en mijn vader reed ook op een vrachtwagen", legt De Zeeuw uit. "Het zit in mijn bloed. Dit heb ik ook altijd gewild." Truckershow

Vrijdag is in Lopik een nog grotere truckersshow, zegt De Zeeuw."Daar komt echt de crème de la crème, de echte top. Meer dan 600 vrachtwagens uit heel Europa hebben zich hiervoor aangemeld en er is plek voor 200. Ik ben daar één van. Dat is een enorme eer."