Advocaat: 'Feyenoord is niet zwakker geworden'

Dick Advocaat

Feyenoord is niet zwakker geworden en Robin van Persie is fit. Dat zei bondscoach Dick Advocaat woensdag tegen RTV Rijnmond op de nationale G-voetbaldag in Barendrecht.

Voor FC Rijnmond maakten we een rondje langs diverse trainers van profclubs. Naast Advocaat komen ook Ron Jans (FC Groningen), Erwin van der Looi (Willem II) en Marinus Dijkhuizen (Cambuur) aan het woord. Hoe zij over de kansen van Feyenoord denken zie je in de video. Vrijdag in FC Rijnmond is een uitgebreide reportage te zien met de trainers en spelers op de G-voetbaldag. De uitzending begint om 17.25 uur. Martijn Krabbendam van Voetbal International is te gast, tussen presentator Etienne Verhoeff en Geert den Ouden.