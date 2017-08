Varend Corso is klaar voor Rijnmond

Het Varend Corso vaart weer door de Zuid-Hollandse wateren. Vrijdag is de Rijnmonddag en komen de boten vol met groente, fruit en bloemen onder meer langs Schipluiden, Vlaardingen en Maassluis. Donderdag werd de laatste hand aan de wagens gelegd.

De boten verzamelen zich in Honselersdijk (Westland) en varen vanaf 13.00 uur via Schipluiden en Vlaardingen naar Maassluis, waar ze rond 19.00 uur aankomen. In Maassluis is ook de traditionele Vlootschouw. Het hele weekend legt het varend corso zo'n zeventig kilometer af.

De organisatie verwacht niet al te veel last te hebben van de wind.