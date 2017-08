Op de Antoine Platekade in Rotterdam-Zuid zijn bloemen neergezet in de bosjes. Onbekenden hebben daarmee gereageerd op de vondst van een overleden baby op die plek, donderdagochtend.

Wie de baby was, hoe het kindje is overleden en hoe lang het er al lag, is nog onbekend. De stoffelijke resten werden gevonden door een voorbijganster, die de politie waarschuwde. Die heeft inmiddels een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.