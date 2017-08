Brandje in uitvaartkistenfabriek

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Bij een fabriek van uitvaartkisten in Capelle aan den IJssel heeft donderdagavond een kleine brand gewoed. Niemand is gewond geraakt en er is geen grote schade.

De brandweer werd tegen acht uur gealarmeerd door een particuliere alarmcentrale. In de fabriek aan de Poolvosweg bleek een vuurtje te smeulen onder een cirkelzaag. Dat was snel onder controle.