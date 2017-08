Spijkenisser horeca niet blij met Happy Italy

Horeca-ondernemers in Spijkenisse slepen de gemeente voor de rechter. Nissewaard heeft de fastfoodketen Happy Italy met financiele voordelen naar de stad 'gelokt' ten koste van de huidige restaurateurs. Dat zegt Jeroens Diks van Pizzaria Pappagallo en restaurant Olijf uit Spijkenisse.

"Het is door de gemeente netjes aan ons gemeld dat Happy Italy zou komen", zegt Dirks. "Met als uitleg dat het niet meer aan de raad was uit te leggen dat dat pand leeg bleef staan. Wij hebben toen begrepen dat Happy Italy gevraagd was om naar Spijkenisse te komen. Dat heb je dan maar even te nemen."

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur kwamen de ondernemers erachter dat de gemeente voor 230.000 euro gaat verbouwen, en dat Happy Italy de eerste twee jaar geen huur hoeft te betalen. "Gesubsidieerde concurrentie", noemt Dirks dat. Reden om naar de rechter te stappen.

Wethouder Christel Mourik van Nissewaard kan begrip opbrengen voor het bezwaar tegen een vergunning voor Happy Italy. "Maar niet voor het feit dat iets wat heel normaal is, op deze manier wordt neergezet."

"We willen in Spijkenisse graag een gezellig centrum met winkels en restaurants. En we hebben een geschikt pand, dat helemaal klaar is en al langer leeg staat. Uiteindelijk bepalen wij als gemeente niet wie waar gaat ondernemen, we hebben alleen gezegd: we denken dat Spijkenisse voor jullie een goeie plek is."

Volgens Mourik is het in de markt gebruikelijk dat er zulke afspraken worden gemaakt. "Je moet het ook zien in het licht van een huurcontract van tien jaar, met een optie tot koop."