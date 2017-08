Brand op derde verdieping in Rotterdam-Noord

Brand aan de Savornin Lohmanlaan | foto MediaTV Brand aan de Savornin Lohmanlaan - foto R. Zegwaart

De brandweer is donderdagavond laat uitgerukt naar een uitslaande brand in de De Savornin Lohmanlaan in Rotterdam-Noord. Getuigen hadden knallen gehoord.

De brand ontstond op de derde verdieping. De brandweer heeft met een ladderwagen één persoon van het dak gered. De brandweer ging nog op zoek naar een tweede mogelijke slachtoffer, maar na de zoektocht bleek het toch om een slachtoffer te gaan. De persoon is vervoerd naar het ziekenhuis. Bij de brand zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.