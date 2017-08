Brand op vierde verdieping in Rotterdam-Noord

brand De Savornin Lohmanlaan | foto MediaTV brand De Savornin Lohmanlaan - foto R. Zegwaart

De brandweer is donderdagavond laat uitgerukt naar een uitslaande brand in de De Savornin Lohmanlaan in Rotterdam-Noord. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord.

De brand ontstond op de vierde verdieping. De brandweer heeft met een ladderwagen één persoon uit het huis gehaald. Aan het eind van de avond was nog niet duidelijk of er meer mensen in het pand waren. Bij de brand zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet.