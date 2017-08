Net als in 2015 is Bauke Mollema de beste in Oostvoorne

Bauke Mollema heeft de 37e editie van de Ronde van Oostvoorne op zijn naam geschreven. De Groningse renner won solo voor nummer twee Dylan van Baarle en nummer drie Lars Boom.

Mollema, die afgelopen zomer een etappe wist te winnen in de Tour de France, was in 2015 ook al de sterkste in Oostvoorne. Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam eindigde buiten het podium.

Volgens de organisatie kwamen er ruim tienduizend mensen op de wielerronde af.