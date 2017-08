'Blijf met je tengels van beschermde diersoorten af'

Bij Duizel in het Park kun je komend weekend een kraai plukken en bereiden om op te eten

Een rat, duif of kraai eten? Dat kan dit weekend tijdens Duizel in het Park in Rotterdam. Jeroen van der Lee van de Rotterdamse Partij voor de Dieren is er woest over.

In het Vroesenpark kunnen bezoekers zaterdag en zondag een workshop Kraai- en Duifplukken bij de 'Keuken van het ongewenste dier' volgen. Tijdens de workshop leer je onder meer hoe je een kraai of duif plukt en verwerkt tot een eetbaar stuk vlees. Hiermee willen de initiatiefnemers een statement maken over dieren die maatschappelijk niet als eetbaar worden aanvaard. Volgens Jeroen van der Lee, raadslid voor de Partij voor de Dieren, is de kraai een beschermde diersoort. Hij vreest dat mensen erop gaan jagen en er een markt ontstaat voor de diersoort, zoals dat in Frankrijk gebeurde met de kievit. "Je kán het eten, maar je moet het gewoon niet willen." Volgens Mariska Verhulst van Duizel in het Park zijn de kraaien die voor de workshop worden gebruikt, niet in het wild gevangen. "Dit zijn dieren die door faunabeheer en gecertificeerde jagers zijn gedood op plekken waar ze overlast veroorzaken", zei ze vrijdagochtend op Radio Rijnmond. Delicatesse

Het is zonde om de gedode dieren te vernietigen en er niets mee te doen, terwijl ze best lekker zijn, zegt Verhulst. "In Frankrijk staat duif als delicatesse op de kaart, maar in Nederland doen we er niks mee." Dat wil nog niet zeggen dat we het dier moeten gaan eten, stelt Van der Lee. "De kievit staat in Frankrijk ook op de kaart, een beschermde diersoort die in Nederland 30 procent achteruit is gegaan in de laatste 10 jaar. Je moet gewoon met je tengels afblijven van beschermde diersoorten." Bewustwording

Het festival zegt mensen vooral bewust te willen maken van hun vleesconsumptie. "Maar als je bewustwording wil, moet je kinderen meenemen naar een slachthuis", aldus Van der Lee. "Als je iets wil doen aan bewustwording over vleesconsumptie, moet je een veganistische of vegetarische kookworkshop geven." Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, komen er voorwaarden voor festivals zodat "er geen subsidie komt voor festivals die dit soort rariteiten programmeren." Daar zal wel een meerderheid voor nodig zijn, geeft Van der Lee toe. De workshop Kraai- en Duifplukken gaat dit weekend gewoon door.