Trainers verdeeld over eindpositie Sparta en Excelsior

Dick Advocaat en Ron Jans denken dat Sparta aankomend seizoen boven Excelsior zal eindigen. Dit zeiden ze woensdag op de nationale G-voetbaldag in Barendrecht.

De bondscoach en technisch directeur Van FC Groningen geven toe dat dit vooral op sentiment is. Erwin van der Looi, trainer van Willem II, geeft Excelsior de betere papieren op basis van een meer ervaren selectie. Marinus Dijkhuizen (Cambuur) denkt dat beide ploegen er redelijk eenvoudig in blijven, al spreekt het meer op Nederland gerichte transferbeleid van Excelsior hem meer aan. Bekijk de verdere motivatie van de trainers in de video.

