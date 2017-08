Aan de Oudelandsedijk net buiten Middelharnis heeft vrijdagochtend korte tijd een uitslaande brand gewoed in een elektriciteitsstation. Omwonenden zouden ook een knal hebben gehoord.

Netbeheerder Tennet kwam ter plaatse om de stroom eraf te halen. Daarna was de brand snel onder controle.

Volgens de brandweer kwam niemand in de omgeving van Middelharnis zonder stroom te zitten. De oorzaak van de brand in het elektriciteitsstation is nog niet bekend.