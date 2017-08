Nieuw ontwerp Cruijff Schaal

De KNVB heeft een nieuwe Cruijff Schaal gemaakt, die zaterdag voor het eerst wordt uitgereikt. In de Kuip strijden kampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse om de Johan Cruijff Schaal.

De nieuwe Johan Cruijff Schaal is gemaakt door tingieterij ’t Oude Ambacht uit Alphen, naar een ontwerp van designer Floor Wesseling. Als subtiel eerbetoon aan Cruijff telt de schaal veertien hoeken. Daarnaast is in de schaal de beeltenis van Johan Cruijff verwerkt, evenals de clubnamen van Feyenoord en Vitesse. Ook heeft de KNVB een nieuw logo laten ontwikkelen voor de Johan Cruijff Schaal.

Vitesse won de supercup nog nooit, Feyenoord won de Johan Cruijff Schaal voor het laatst in 1999. In de ArenA zorgde Patrick Paauwe met een vrije trap tegen Ajax voor de 3-2 zege. Vorig seizoen verloor Feyenoord in Amsterdam de supercup van PSV, door een treffer van Davy Pröpper.

Mocht het zaterdag na negentig minuten gelijk staan bij Feyenoord-Vitesse volgen er direct strafschoppen. De verlenging werd vorig jaar door de KNVB afgeschaft voor de jaarlijkse eerste wedstrijd van het seizoen.