FC Utrecht informeerde naar Michiel Kramer

FC Utrecht heeft geprobeerd om Michiel Kramer van Feyenoord over te nemen, maar de club uit de Domstad kreeg te horen dat Feyenoord niet wil meewerken aan een overgang. FC Utrecht was op zoek naar een spits nu nieuweling Simon Makienok langdurig geblesseerd is.

FC Utrecht informeerde bij Feyenoord naar de mogelijkheid hem te huren. Kramer heeft bij Feyenoord nog een verbintenis tot het einde van het seizoen. FC Utrecht probeerde daarna om Heerenveen-spits Henk Veerman los te weken, maar ook de Friese club wilde niet meewerken aan een transfer. Uiteindelijk haalde de nummer vier van de afgelopen competitie Lukas Görtler uit Duitsland als vervanger van Makienok.