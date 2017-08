Luc Castaignos naar Vitesse

Luc Castaignos in het shirt van FC Twente

Schiedammer Luc Castaignos speelt het komend seizoen voor Vitesse. De oud-spits van Feyenoord moet in Arnhem de concurrentie aangaan met Tim Matavz. Castaignos komt over van Sporting Lissabon, waar hij op een zijspoor is geraakt.

Voor de 24-jarige Castaignos is Vitesse alweer zijn zesde club in het profvoetbal. De spits, die debuteerde bij Feyenoord, speelde eerder bij Internazionale, FC Twente, Eintracht Frankfurt en Sporting Lissabon. Castaignos wordt vrijdagmiddag in Arhem gepresenteerd, maar is zaterdag nog niet inzetbaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.