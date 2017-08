Postcode 3205, Spijkenisse

"Hup met die benen! Laat die touwen werken! Gaan, gaan, gaan! Je bent niet met vakantie!" Sportinstructeur Martin is in postcodegebied 3205 al vroeg aan de slag in sportcentrum M.Point. Verslaggever Mirjam de Winter woonde om 7.45 uur een lesje bij.

Nog vroeger in de ochtend kreeg Mirjam een ontbijtje aangeboden bij de familie Jorritsma aan de Salamanderveen in de wijk Waterland. Marloes zette koffie en vertelde over haar aanstaande verhuizing naar Amsterdam, waar ze gaat studeren.

Tot slot liep de verslaggever in Waterland nog twee oudere heren tegen het lijf, die vertelden over de geschiedenis van Spijkenisse. Hoe het dorp in korte tijd uitgroeide tot een grote stad bijvoorbeeld. En hoe in 1953 de Gaddijk doorbrak, waarna de waterplas "het Gad" ontstond in wat nu park Waterland heet.