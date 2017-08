Feyenoord haalt geen vervanger Vermeer: 'Keepers genoeg'

Fraser, Kashia, El Ahmadi en Van Bronckhorst met Johan Cruijff Schaal

Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maar baalt van de blessure van Kenneth Vermeer. De keeper heeft een peeskwetsuur en is enkele maanden uit de roulatie. "Een persoonlijk drama. Ik had mijn keuze voor de eerste keeper nog niet gemaakt," aldus van trainer van Feyenoord tijdens de persconferentie in de Kuip in aanloop naar het duel met Vitesse.

Een nieuwe doelman gaat Feyenoord in ieder geval niet halen. "We hebben vier keepers en dat is meer dan genoeg," vindt hij. Van Bronckhorst kan met Feyenoord zijn derde prijs pakken als trainer. Bovendien won hij de Johan Cruijff Schaal nog nooit. "Dat maakt het extra speciaal." Steven Berghuis, de laatste aanwinst van de landskampioen, is fit om te starten. Of hij daadwerkelijk speelt wil Van Bronckhorst niet kwijt. "Dat zien jullie morgen wel." Voor Henk Fraser, trainer van opponent Vitesse, is de Kuip bekend terrein. "Een mooie plek om deze wedstrijd te spelen." Vorig jaar verloor Feyenoord de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV was met 1-0 te sterk. "Dus nu wil ik deze prijs zeker winnen. In de Kuip moet dat ook, al onderschat ik Vitesse niet," zegt middenvelder Karim El Ahmadi. Van Bronckhorst kan voorlopig nog geen beroep doen op Bart Nieuwkoop. De rechtsback, die in de voorbereiding geblesseerd raakte, sluit weer aan bij de veldtrainingen. De komende weken is Nieuwkoop nog niet inzetbaar.