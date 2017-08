Oude benzinewagens toch uit Rotterdamse zone

Vanaf zaterdag mogen benzine-auto's van vóór 1992 de Rotterdamse milieuzone niet meer in. Half juni werd het verbod opgeschort door een rechterlijke uitspraak. De gemeente Rotterdam heeft nu een nieuw besluit genomen, dat beter is onderbouwd.

De milieuzone werd in april 2016 ingesteld in en rond het centrum van Rotterdam. Dat werd afgesloten voor diesels ouder dan vijftien jaar, en voor benzine-auto's ouder dan 23 jaar.

Een groep bezitters van oude benzinewagens stapte naar de rechter. De Stichting Rotterdamse Klassiekers vond dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat hun auto's bijdroegen aan de slechte lucht in de stad. De rechter was het met hen eens.

Wethouder Langenberg heeft nu een nieuw verkeersbesluit gemaakt. Daarin wordt uitgebreider uitgelegd dat ook het weren van oude benzinemotoren essentieel is voor het milieubeleid van Rotterdam.

De Stichting Rotterdamse Klassiekers vindt niet dat de maatregel dit keer wel goed onderbouwd is. Ze zijn van plan opnieuw naar de rechter te stappen.

De eerste zes weken krijgen overtreders nog een waarschuwingsbrief. Vanaf 18 september wordt dat een boete van negentig euro.