Club Vie in Rotterdam gesloten na verkrachtingen

Foto: Google Streetview Foto: Google Streetview

Club Vie in Rotterdam is op last van burgemeester Aboutaleb voor drie maanden gesloten. De nachtclub aan de Maasboulevard is de spil in een reeks zedenmisdrijven waarbij elf vrouwen in de afgelopen anderhalf jaar werden gedrogeerd en in de buurt van de club werden aangerand of verkracht.

Eigenaar Tony Carbonaro kreeg in april van dit jaar van de politie te horen dat er acht zedenmisdrijven waren geweest waarbij de daders en slachtoffers elkaar in Club Vie hadden ontmoet. Niet in de discotheek

De misdrijven zouden niet in de discotheek hebben plaatsgevonden, maar in hotels en woningen. Wél hebben alle slachtoffers hun aanranders of verkrachters ontmoet in de club. De misdrijven begonnen vorig jaar. Ondanks maatregelen die getroffen zijn door de eigenaar, zijn er sinds begin juli opnieuw drie vrouwen slachtoffer geworden, meldt eigenaar Tony Carbonaro aan RTV Rijnmond. "Het ging drie maanden goed, maar in juli zijn er weer meldingen binnengekomen. Daarom is de zaak nu op last van de burgemeester gesloten." Maatregelen

Nadat hij op de hoogte was gesteld van de aanrandingen en verkrachtingen, heeft Carbonaro maatregelen genomen. Hij heeft naar eigen zeggen bodycams aangeschaft voor de bewakers. Ook hing hij posters op in zijn nachtclub om vrouwen te waarschuwen. Carbonaro huurde zelfs een extra portier in om vrouwen die naar huis wilden, te begeleiden naar hun auto. Begin juli kwamen er opnieuw twee meldingen binnen en half juli ook nog een. De gemeente is toen overgegaan tot sluiting. Dat besluit kwam voor Carbonaro als een verrassing. "Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Ook ik baal ontzettend van de situatie." Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de gepleegde misdrijven dermate schokkend, dat sluiting voor drie maanden gerechtvaardigd is.

De eigenaar krijgt van de gemeente drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen.