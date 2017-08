Babylijkje Rotterdam-Zuid lag al een week in bosjes

Het babylijkje dat donderdag is gevonden op de Antoine Platekade in Rotterdam-Zuid, lag daar al een week. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Onderzoekers gaan zaterdag sectie doen op het lichaampje. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een jongetje of een meisje. Ook de doodsoorzaak is nog steeds niet bekend.

Het lijkje werd gevonden in een zak in een plantenbak vlak bij het Nieuwe Luxortheater door een vrouw die haar hond 's ochtends uitliet.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet. Agenten zijn vrijdag verder gegaan met een buurtonderzoek. Op donderdag werden omwonenden ook al ondervraagd.