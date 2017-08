De politie heeft vrijdag een 21-jarige man opgepakt voor een steekpartij in Krimpen aan den IJssel. Dat gebeurde na een getuigenoproep. Meerdere mensen hebben zich daarna met informatie bij de politie gemeld.

De steekpartij was twee weken geleden in de Jozef Israëlstraat. Het slachtoffer werd in de rug gestoken.

Het slachtoffer kon zelf bij een vriendin komen in Rotterdam-West. Die vrouw besloot om 112 te bellen.