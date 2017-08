ARCHIEF RIJNMOND 30 juli 2017 - Ik ben een man

Afgelopen week heb ik mijn vrouw aan het lachen gekregen met een paar ter plekke verzonnen liedregels.Wij doen dat geregeld, mijn vrouw en ik, een liedje improviseren op wat we op dat moment aan het doen zijn.Meestal halen we de vier regels niet eens. Of soms nèt, met hopeloos krom rijm. Maar dan is de grap in elk geval al gemaakt.

Zo ook van de week.

Wij liepen door het Kralingse Bos, met onze hond. Voor de zekerheid had ik een paraplu meegenomen. Er dreven nu en dan vervaarlijk dreigende luchten over. Maar de plu hoefde niet in stelling te worden gebracht, dus speelde ik er een beetje mee.

Dat ding ronddraaien als een majorette, ermee attaqueren als een van de musketiers, en ‘m tegen de alomtegenwoordige, en hier en daar vrij hoge, brandnetels aan zwiepen. Zeker de exemplaren die boven de rest uitstaken, kon ik met de plu te lijf gaan alsof ik mezelf met een machete, met een groot mes, een weg door het oerwoud kapte. Eén flike zwiep en daar zeeg weer een brandnetel ineen.

Leuke bezigheid wel. Ik werd er enthousiast van. En ik ging zingen: ‘Ik ben een ma-han, ik maak graag dingen stu-huk’.

En – woesh! – daar ging weer een brandnetel.

‘Ik ben een man, ik maak graag dingen stuk.’

We moesten er allebei om lachen.

Vermoedelijk omdat het op heel kleine schaal iets in zich borg van een grotere waarheid. Namelijk dat in vrij veel mensen, zeker in mannen, wel een snufje destructiviteit zit. Menige man zal het genot herkennen van iets kapot maken.

Ik ben daar geen uitzondering op. Ook al kan ik dan vrij slecht tegen verspilling, verval en vergankelijkheid.

Wanneer heb ik ooit zo’n soort destructief oergevoel in mezelf de vrije loop gegeven?

Ik weet het nog goed.

In de jaren zeventig heb ik als puber een paar zomers doorgebracht bij Spaans-Nederlandse vrienden in Spanje. Daar verkeerde ik in een clubje met hun vrienden, in een vrij rijke enclave.

Samen brachten we hele dagen door met zwemmen, eten, tennissen, tafeltennissen, rondhangen en plaatjes draaien.

Dat gebeurde onder meer in een soort ‘man cave’ bij Arturo thuis. Arturo, net als ik een verwend dokterszoontje. Hij had, samen met zijn broertje, een eigen stenen tuinhuisje bij de ouderlijke villa waarin hij zich kon uitleven. In dat huisje stond onder meer een stereo-installatie. Een stereo-installatie waar we singletjes op draaiden, met de hits van dat moment.

Hoe het begon, weet ik niet meer, maar ik geloof dat Arturo in een melige bui een singeltje kapot gooide tegen een van de witgekalkte muren van de jongensgrot. Dat singletje versplinterde zo ongeveer.

Leuk effect.

En daar ging nog een singletje.

Ik ben vrolijk mee gaan doen. Rats! Klets! Scheer! Het ene na het andere singletje sloeg te pletter tegen de muur.

In een soort aanval van waanzin beleefden we veel plezier aan het kapot maken van wat ons toch ook een beetje dierbaar was. De muziek die we draaiden.

Ik geloof niet dat ik later nog eens zoiets heb gedaan. De aandrang heb ik ook nauwelijks meer gevoeld. Maar ik snap de lol ervan. Dingen kapot maken. Iets stuk maken. En in dit geval: iets stuk maken waar je van houdt. Snijden in eigen vlees. Zelfdestructie. Dat heeft ergens toch iets.

Als ik lees over vandalisme, snap ik de daders vaak ook wel.

Tuurlijk is het leuk om iets te vernielen.

Alleen: je kunt het beter beperken tot iets onschuldigs.

Tot grijsgedraaide singletjes uit je eigen verzameling, bijvoorbeeld.

Daarbuiten wordt het al gauw problematisch.

Misschien herkent u hier helemaal niks van.

Maar voor mannelijke lezers die wèl een keer iets destructiefs voelen opborrelen: pak je paraplu, rijd naar het Kralingse Bos en ga daar de brandnetels te lijf.

En zing er desgewenst lachend een paar toepasselijke regels bij:

‘Ik ben een ma-han, ik maak graag dingen stu-huk.’

Misschien lucht het op.

