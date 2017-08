Eigenaar Club Vie: voorlopig ontslag voor 50 medewerkers

De eigenaar van Club Vie in Rotterdam gaat in beroep tegen het besluit dat zijn club drie maanden de deuren dicht moet houden. Hij moet daardoor naar eigen zeggen waarschijnlijk alle vijftig medewerkers ontslaan.

Club Vie is per direct gesloten na meerdere zedenmisdrijven. Zeker elf vrouwen zijn de afgelopen anderhalf jaar aangerand of verkracht nadat ze in Club Vie waren geweest. De daders en slachtoffers hadden elkaar daar ontmoet. Een aantal vrouwen is ook gedrogeerd in de club.

'Heel heftig'

Eigenaar Tony Carbonaro kreeg afgelopen zondag te horen dat de gemeente Club Vie voorlopig sluit, ondanks meerdere maatregelen die Carbonaro nam. Hij vindt de straf van drie maanden 'heel heftig'.

"Het is een behoorlijke financiële strop. Een weekend dicht is al een ramp, maar drie maanden", zegt de eigenaar tegen RTV Rijnmond.

"Ik heb vijftig man personeel in dienst, maar ik moet voorlopig ontslag aanvragen. Ik heb geen kleine kroeg op de hoek, maar een grote club. We zijn blij als we na een weekend nog iets overhouden voor onszelf."

Forse straf

Carbonaro maakt niet alleen bezwaar uit ondernemersbelang. Hij vindt de straf ook erg fors.

"Ik weet dat een straf van drie maanden alleen wordt opgelegd bij zware schietpartijen. Ook Horeca Nederland heeft de ervaring dat een kroeg alleen gesloten wordt als er iemand binnen wordt verkracht."

De gemeente Rotterdam zegt dat de sluiting terecht is, omdat de misdrijven erg schokkend zijn. Gemeente en justitie weigeren verder iets te zeggen over de zaak.