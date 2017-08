Schilderij gestolen uit Grote Kerk in Dordrecht

Als je je kunstwerken mag exposeren in de Grote Kerk in Dordrecht, dan is dat wel de allerlaatste plek waar je mag verwachten dat je kunstwerken worden gestolen. Toch overkwam het kunstenaar Aart de Lange uit Rhoon, die exposeert in de kerk.

Medewerkers ontdekten de diefstal donderdag. Onbekenden bleken het schilderij van 40 bij 60 centimeter te hebben meegenomen zonder dat het iemand was opgevallen.

"Het ziet er inderdaad naar uit dat ik het slachtoffer ben geworden van diefstal. Dat is ook nieuw voor me. Je weet dat iedereen in en uit kan lopen in de Grote Kerk, maar dit had ik ook niet verwacht", zegt De Lange vrijdag.

Niet boos



Het schilderij BLIJ SAMEN was een van de dertig doeken die in de kerk hangen. Ze blijven er tot oktober en De Lange is niet van plan ze eerder weg te halen.

"Ik ga niet meteen al mijn stukken terughalen, omdat iemand er met mijn kunst vandoor gaat. Ik heb een bepaalde filosofie. Die wil ik blijven uitdragen."

Boos op de kerk is de schilder dan ook niet. Die zit volgens De Lange ook met de handen in het haar.

Aangifte



De kunstenaar gaat wel aangifte doen. De dieven hadden mogelijk verstand van zijn oeuvre, denkt De Lange.

"Ik heb het er vanmorgen met wat bevriende kunstenaars over gehad. Die hadden dit ook nog nooit meegemaakt. Ze denken wel dat het iemand is die al bekend was met mijn stijl."

De Grote Kerk laat weten dat medewerkers wel een extra oogje in het zeil zullen houden bij de expositie.